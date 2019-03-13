عاجل

  • إيران تهدد تل أبيب بالرد المباشر على أي هجمات من البحرية الإسرائيلية

دولي

ماذا سيفعل ترامب لإنقاذ نتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة؟

ماذا سيفعل ترامب لإنقاذ نتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن تقديرات المسؤولين الكبار في قائمة (كحول لفان) تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يلجأ إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان في هذا التوقيت، بهدف مساعدة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للفوز في انتخابات الكنيست المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مقربين من بني غانتس أنه من المتوقع أن يعلن ترامب عن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، أثناء لقائه مع نتنياهو، خلال الأسبوعين المقبلين، ليمنحه فرصة تحقيق إنجاز سياسي قبل الانتخابات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ترامب لا يتوقف عن مساعدة نتنياهو من خلال تصريحاته الأخيرة، بما في ذلك مشاركة منشورات لنتنياهو على حسابه الشخصي بـ (إنستغرام).

أخبار ذات صلة

وزير الدفاع الإيراني يُهدد إسرائيل بالرد المباشر

وزير الدفاع الإيراني يُهدد إسرائيل بالرد المباشر

مُجدداً.. البرلمان البريطاني يرفض خطة ماي بشأن البريكست

مُجدداً.. البرلمان البريطاني يرفض خطة ماي بشأن البريكست

قناة إسرائيلية: حزب الله يُفعّل وحدة سرية للعمل ضد تل أبيب من (الجولان)

قناة إسرائيلية: حزب الله يُفعّل وحدة سرية للعمل ضد تل أبيب من (الجولان)

الخارجية الأمريكية: ندعم الجهود الجزائرية لرسم خريطة طريق جديدة بعد بوتفليقة

الخارجية الأمريكية: ندعم الجهود الجزائرية لرسم خريطة طريق جديدة بعد بوتفليقة

ماي تتكبد هزيمة ثانية في التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

ماي تتكبد هزيمة ثانية في التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

نتنياهو: نُجري عملية تطبيع مع عدة دول عربية وإسلامية في الخفاء

نتنياهو: نُجري عملية تطبيع مع عدة دول عربية وإسلامية في الخفاء

آخر لحظات الطائرة الإثيوبية.. دخان ثم دوران بالجو قبل السقوط

آخر لحظات الطائرة الإثيوبية.. دخان ثم دوران بالجو قبل السقوط

دُول العالم مدينة لإسرائيل بأكثر من 273 مليار دولار

دُول العالم مدينة لإسرائيل بأكثر من 273 مليار دولار

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: حكومة الاحتلال تُطور آليات إجراءاتها ضد العمال الفلسطينيين

مجدلاني: حكومة الاحتلال تُطور آليات إجراءاتها ضد العمال الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل النائب السابق محمد أبو طير

الاحتلال يعتقل النائب السابق محمد أبو طير

قرار بإخلاء المستوطنين من مبنى في تل الرميدة بالخليل

قرار بإخلاء المستوطنين من مبنى في تل الرميدة بالخليل

صور: وفد من نقابة الصحفيين يلتقي مدير عمليات (ونروا) في قطاع غزّة

صور: وفد من نقابة الصحفيين يلتقي مدير عمليات (ونروا) في قطاع غزّة

زيارة وفد من الكتاب والأدباء الفلسطينيين لمنزل أحمد حلس لتهنئته بالسلامة

زيارة وفد من الكتاب والأدباء الفلسطينيين لمنزل أحمد حلس لتهنئته بالسلامة

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين في طولكرم وجنين

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين في طولكرم وجنين

إصابة معلم وطلبة بحالات اختناق جراء اقتحام الاحتلال مدرسة الخليل الأساسية

إصابة معلم وطلبة بحالات اختناق جراء اقتحام الاحتلال مدرسة الخليل الأساسية

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

منوعات

شادي سرور يهدد محمد رمضان: أنا كابوسك.. هقعدك في البيت

شادي سرور يهدد محمد رمضان: أنا كابوسك.. هقعدك في البيت

&#34;أحرقت جسد الخادمة حتى الموت&#34;.. حكم قاسي على الراقصة شمس

"أحرقت جسد الخادمة حتى الموت".. حكم قاسي على الراقصة شمس

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

تفاصيل برنامج نيشان في رمضان.. &#34;للمتزوجين فقط&#34;

تفاصيل برنامج نيشان في رمضان.. "للمتزوجين فقط"

ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

تصريحات صادمة لسما المصري.. تشعر بالمتعة عندما يقبّل الرجل قدميها

تصريحات صادمة لسما المصري.. تشعر بالمتعة عندما يقبّل الرجل قدميها

فرح يوسف بين أحضان حبيبها وانتقادات واسعة واتهامات بالسُكُر

فرح يوسف بين أحضان حبيبها وانتقادات واسعة واتهامات بالسُكُر

رجل يصيب نجوى كرم بالخجل والصدمة باعتراف جريء.. هل تتزوج قريباً؟

رجل يصيب نجوى كرم بالخجل والصدمة باعتراف جريء.. هل تتزوج قريباً؟

هند صبري تفقد 7 من عائلتها في حادث الطائرة الإثيوبية

هند صبري تفقد 7 من عائلتها في حادث الطائرة الإثيوبية

عربي

الاتحاد الأوروبي يزيح تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً

الاتحاد الأوروبي يزيح تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً

حادث مروري شمال غربي السعودية يودي بحياة خمسة تلاميذ

حادث مروري شمال غربي السعودية يودي بحياة خمسة تلاميذ

الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن يحثون طرفي حرب اليمن على تنفيذ اتفاق السلام

الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن يحثون طرفي حرب اليمن على تنفيذ اتفاق السلام

الإمارات والكويت تعلقان تشغيل وعبور طائرات بوينج 737 ماكس -8

الإمارات والكويت تعلقان تشغيل وعبور طائرات بوينج 737 ماكس -8