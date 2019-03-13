ماذا سيفعل ترامب لإنقاذ نتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن تقديرات المسؤولين الكبار في قائمة (كحول لفان) تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يلجأ إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان في هذا التوقيت، بهدف مساعدة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للفوز في انتخابات الكنيست المقبلة.



وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مقربين من بني غانتس أنه من المتوقع أن يعلن ترامب عن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، أثناء لقائه مع نتنياهو، خلال الأسبوعين المقبلين، ليمنحه فرصة تحقيق إنجاز سياسي قبل الانتخابات.وأشارت الصحيفة، إلى أن ترامب لا يتوقف عن مساعدة نتنياهو من خلال تصريحاته الأخيرة، بما في ذلك مشاركة منشورات لنتنياهو على حسابه الشخصي بـ (إنستغرام).