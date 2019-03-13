صور: وفد من نقابة الصحفيين يلتقي مدير عمليات (ونروا) في قطاع غزّة







رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم مدير عمليات (أونروا) في قطاع غزّة، ماتياس شمالي، في مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في مدينة غزة.وبحث الوفد، برئاسة نائب نقيب الصحفيين، الدكتور تحسين الأسطل، وعضو الأمانة العامة، رامي الشرافي، والمدير الإداري لؤي الغول، ومدير العلاقات العامة، سحر نصار التعاون المشترك بين النقابة و(أونروا) ومناقشة سبل تخفيف البطالة بين خرجي الإعلام في المحافظات الجنوبية.واستعرض الأسطل الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات الصحفية في قطاع غزّة، والتي أدت إلى تعطل كثير من المؤسسات الإعلامية والزيادة الكبيرة في أعداد العاطلين عن العمل من خرجي الإعلام في قطاع غزة، وضرورة الاستفادة من برنامج النقد مقابل العمل، الذي تنفذه الأمم المتحدة في قطاع غزة، من أجل التخفيف من أعباء البطالة التي زادت بشكل كبير.وأوضح الأسطل، أن النقابة أعدّت دراسة مفصلة حول احتياجات المؤسسات الإعلامية في المرحلة الحالية من أجل الاستفادة من مشروع النقد مقابل العمل، وإفادة المؤسسات الإعلامية بها، من أجل تمكينها من مواجهة الظروف التي تمر بها.وتطرق الوفد إلى ضرورة تسهيل عمل الصحفيين في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، واعتماد بطاقة نقابة الصحفيين في تسهيل دخول الصحفيين إلى المؤسسات التابعة للوكالة.من جانبه، وعد شمالي، بدراسة طلب النقابة في الاستفادة من مشروع النقد مقابل العمل، مستعرضاً واقع هذا المشروع وآليات عمله التي يسير عليها.وأشار شمالي إلى أنّ المشروع منوي العمل عليه، ورأت الأمم المتحدة، أنّه بات واجباً تفعيله الآن نتيجة الظرف الصعب والارتفاع الكبير في أعداد العاطلين عن العمل، موضحاً أن الوكالة تلقت أكثر من 250 ألف طلب للعمل في برنامج البطالة.