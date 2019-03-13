على خلفية أحداث المسجد الأقصى.. العاهل الأردني يُحذر إسرائيل





وأكد الملك عبد الله، خلال لقاء عقده اليوم الثلاثاء، مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، في إطار زيارة عمل رسمية، بدأها للولايات المتحدة، :"ألا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنحذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من تبعات التصعيد الإسرائيلي في القدس، على خلفية إغلاق إسرائيل أبواب المسجد الأقصى، عقب الأحداث التي يفتعلها الاحتلال.وشدد العاهل الأردني، على أنه "لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون التوصل إلى السلام العادل والشامل، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".وأكد على أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، محذراً من مواصلة التصعيد الإسرائيلي بالقدس، وتبعاته على فرص تحقيق السلام.