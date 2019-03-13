زيارة وفد من الكتاب والادباء الفلسطينيين لمنزل احمد حلس لتهنئته بالسلامة





وتحدث ا.د.صلاح ابو حميدة امين سر المكتب الحركي المركزي للكتاب باسم الحضور مهنئا له بالسلامة ومستنكرا محاولة الاغتيال الفاشلة التي حاولت مجموعة من المارقين والخارجين عن الصف الوطني المساس بحياة الاخ ابو ماهر والعبث بوحدة حركة فتح وتماسكها وثباتها في وجه المؤامرات التي تحاك حول قضيتنا الوطنية وان هذه المجموعة انما تعمل لاجندات خارجية لتنال من وحدة شعبنا وأمنه واستقراره واكد ان ما فعلوه من عمل اجرامي جبان زاد من التفاف ابناء الحركة حول قيادتها في غزة بقيادة الاخ أحمد حلس ابو ماهر وقيادتها العليا وقائدها العام فخامة الرئيس أبو مازن .









وتحدث الاخ ابو ماهر واكد على حرص حركة فتح على صون الدم الفلسطيني والوقوف بصلابة في وجه كل من يحاول العبث بوحدة شعبنا واننا انطلاقا من مسؤوليتنا اتخذنا قرارات جريئة في الاشهر الماضية لمنع نزيف الدم الفلسطيني في غزة وتحملنا عواقب ذلك حرصا على شعبنا واستقرار أمنه ثم شكر المهنئين وقدر لهم موقفهم المساند له ولحركة فتح.



ثم تحدث كل من ا.توفيق الحاج عضو الامانة العامة لاتحاد الكتاب واشاد بدور حركة فتح الريادي في النضال الفلسطيني وحرصها على مستقبل الشعب الفلسطيني وعبر عن استنكاره لمحاولة الاغتيال ووقوف الشعب الفلسطيني خلف قيادة حركة فتح بقيادة الرئيس ابو مازن .



كما تحدث د.خضر محجز عضو اتحاد الكتاب واكد ان قوة فتح هو قوة للشعب الفلسطيني وبقاؤها قوية ضرورة للحفاظ على حقنا الفلسطيني في اقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف.وتحدث د. عاطف ابو حمادة عضو الامانة العامة باسم الكتاب والادباء الفلسطينيين في الضفة والقدس وفلسطينيي الداخل وفي الشتات لتهنئة الاخ ابو ماهر بسلامته والوقوف الى جانبه والى جانب حركة فتح وقيادتها الحكيمة.



ثم تم اتخاذ صورة تذكارية في هذه المناسبة.



وقد حضر اللقاء د.حيدر القدرة عضو الهيئة القيادية ومفوض المنظمات الشعبية والاستاذ عبد الحق شحادة وامين سر المكتب الحركي المركزي للمهندسين م.راجي مسلم وعدد من قيادات الحركة وكوادرها .





وطالب د.ابو حميدة سلطة الامر الواقع بتقديم الجناة للعدالة واتخاذ العقوبة التي تتناسب مع خطورة الحدث دون تسويف او تحريف لسير العدالة. وان حركة فتح لن تسمح لاي احد ان يتطاول على قادتها او يمس وحدتها وتماسكها وستبقى فتح هي رائدة النضال الوطني وحامية المشروع الوطني باقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .وتحدث الاخ ابو ماهر واكد على حرص حركة فتح على صون الدم الفلسطيني والوقوف بصلابة في وجه كل من يحاول العبث بوحدة شعبنا واننا انطلاقا من مسؤوليتنا اتخذنا قرارات جريئة في الاشهر الماضية لمنع نزيف الدم الفلسطيني في غزة وتحملنا عواقب ذلك حرصا على شعبنا واستقرار أمنه ثم شكر المهنئين وقدر لهم موقفهم المساند له ولحركة فتح.ثم تحدث كل من ا.توفيق الحاج عضو الامانة العامة لاتحاد الكتاب واشاد بدور حركة فتح الريادي في النضال الفلسطيني وحرصها على مستقبل الشعب الفلسطيني وعبر عن استنكاره لمحاولة الاغتيال ووقوف الشعب الفلسطيني خلف قيادة حركة فتح بقيادة الرئيس ابو مازن .كما تحدث د.خضر محجز عضو اتحاد الكتاب واكد ان قوة فتح هو قوة للشعب الفلسطيني وبقاؤها قوية ضرورة للحفاظ على حقنا الفلسطيني في اقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف.وتحدث د. عاطف ابو حمادة عضو الامانة العامة باسم الكتاب والادباء الفلسطينيين في الضفة والقدس وفلسطينيي الداخل وفي الشتات لتهنئة الاخ ابو ماهر بسلامته والوقوف الى جانبه والى جانب حركة فتح وقيادتها الحكيمة.ثم تم اتخاذ صورة تذكارية في هذه المناسبة.وقد حضر اللقاء د.حيدر القدرة عضو الهيئة القيادية ومفوض المنظمات الشعبية والاستاذ عبد الحق شحادة وامين سر المكتب الحركي المركزي للمهندسين م.راجي مسلم وعدد من قيادات الحركة وكوادرها .

رام الله - دنيا الوطنقام وفد من المكتب الحركي المركزي للكتاب والادباء ومن الامانة العامة للاتحاد وعدد كبير من الشخصيات المثقفة وأعضاء من اتحاد الكتاب بزيارة الاخ القائد أحمد حلس ابو ماهر عضو اللجنة المركزية ومفوض عام التعبئة والتنظيم لتهنئته بالسلامة بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها يوم الجمعة الماضي.