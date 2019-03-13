بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين في طولكرم وجنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من طولكرم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: عز الدين أبو دية من مخيم نور شمس شرقاً، وعلي عودة، من مدينة طولكرم، عقب دهم منزليهما.كما اعتقلت تلك القوات، الشاب جهاد مهراج شحادة (20 عاماً) من مخيم طولكرم، أثناء مروره على حاجز عناب شرق المحافظة.كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان من مدينة جنين ومخيمها.ونقلت (وفا) عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من الأسير المحرر شراع سموح هنداوي، ونزار ابو حماد، وليث محمود حمران، بعد اقتحامها مدينة جنين، ومداهمة منازل ذويهم في حيي خروبة وأبو ظهير وتفتيشها.كما اعتقلت الأسرى المحررين، أيمن جمال القمبع، وعبد الرحمن هاني أبو زاغة، وصهيب مجدي أبو الهيجا، بعد اقتحمها لمخيم جنين، ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جنوب جنين، ونصبت حواجز عسكرية، أعاقت حركة المواطنين.