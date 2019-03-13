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شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: مُصلى باب الرحمة سيغلق لأشهر ويُحول لمكاتب

قناة إسرائيلية: مُصلى باب الرحمة سيغلق لأشهر ويُحول لمكاتب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، عن اتصالات إسرائيلية أردنية، حول أزمة مصلى باب الرحمة، مؤكدةً أنه سيتم إغلاق المصلى لفترة طويلة، بدعوى عمليات الترميم والصيانة.

وقالت القناة: إن الإغلاق بحجة الترميم قد يصل إلى أشهر عدة، فيما أشار إلى أن التسوية بين إسرائيل والأردن، تقضي باستخدام قاعات مصلى باب الرحمة، كمكاتب لمجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس، والتوقف عن تخصيصها للصلاة.

وأضافت القناة: "ليست هناك حاجة ملحة لاستخدام منطقة باب الرحمة للصلاة، لكن يجب أن يكون القرار فلسطينيًا، وليس إملاء إسرائيليًا".

وزعم مسؤول أمني إسرائيلي، أن التصعيد الأخير في الحرم القدسي الشريف، يأتي بمبادرة الفلسطينيين، وادعى أن ذلك في سياق الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، وقال، بحسب "كان"، إن "الفلسطينيين هم الذين يقومون بأعمال استفزازية في القدس، وأحد أسباب ذلك هي الأحداث السياسية في إسرائيل".

يذكر، أن محكمة الصلح في القدس، مددت، الثلاثاء، موعد إصدار القرار بشأن إغلاق مصلى باب الرحمة في الحرم المقدس، مدة أسبوع.

وعلم أن القاضية دوريت فاينشتاين، أمهلت دائرة الأوقاف الإسلامية حتى الأحد، لتقديم ردها على طلب دولة الاحتلال، وإلا فإن المحكمة، ستصدر قرارها بإغلاق المصلى، الذي يعتبر جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى.

وبحسب إذاعة "كان"، فإن قرار المحكمة، جاء لمنح الحكومة الإسرائيلية المجال للتوصل إلى تسوية سياسية مع الحكومة الأردنية بهذا الشأن.

وكانت شرطة الاحتلال، قد قدمت، قبل أسبوعين، طلباً بإصدار أمر إغلاق للمصلى، بزعم أنه "يستخدم لنشاطات إرهابية".

يشار إلى أن دائرة الأوقاف الإسلامية، تمتنع مبدئياً عن التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية في الشؤون ذات الصلة بالحرم المقدسي، حتى لا يصار إلى تفسير ذلك، كاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الحرم.

وكان مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، قد أعلن، الأسبوع الماضي، رفضه التعاطي مع المحكمة الإسرائيلية، كونه لا صلاحية للقانون أو المحاكم الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وسبق للمحكمة، أن طلبت قبل أكثر من أسبوع من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بتوضيح موقفها بشأن طلب النيابة العامة الإسرائيلية إغلاق المصلى، وإلا فإنها ستتخذ قراراً بإغلاقه.

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