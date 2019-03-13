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إصابة معلم وطلبة بحالات اختناق جراء اقتحام الاحتلال مدرسة الخليل الأساسية

إصابة معلم وطلبة بحالات اختناق جراء اقتحام الاحتلال مدرسة الخليل الأساسية
قوات الاحتلال في مدرسة الخليل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) صباح اليوم الأربعاء، بإصابة معلم وطلبة بحالات اختناق، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة الخليل الأساسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال داهمت المدرسة أثناء توجه الطلبة والأساتذة للدوام، وأطلقت قنابل الغاز السام داخل أسوارها، ما أسفر عن إصابة المعلم هاني الحدوش وعشرات الطلبة بحالات اختناق، نقلوا على اثرها إلى مستشفى محمد علي المحتسب في الخليل، لتلقي العلاج.

كما حاولت قوات الاحتلال بمركباتها العسكرية دهس عدد من الطلبة في محيط المدرسة.

وأشار معلمو المدرسة أن اقتحام قوات الاحتلال للمدرسة عرقل سير العملية التعليمية، وخلق حالة من الرعب في صفوف الطلبة، حسب ما نقلت (وفا).

يذكر أن المدرسة مكونة من مبنييْن، وأربعة طوابق، ويصل عدد تلاميذها إلى 370 طالبا تقريباً.

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