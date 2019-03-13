اشتية: مشاورات تشكيل الحكومة ستشمل الكل الوطني وسنتقاسم لقمة العيش بالأزمة المالية

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، محمد اشتية: إنه بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة مع المجلس الثوري لحركته، أمس، لافتاً إلى أن اللجنة المركزية للحركة، ستناقش اليوم تشكيل الحكومة.





وأوضح اشتية، في تصريح إذاعي لـ "صوت فلسطين" الرسمية، أن المشاورات ستشمل الجميع والحكومة للكل الفلسطيني، وستشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني والفصائل وحركة فتح وكل من له علاقة بالكل الوطني، والأبواب مفتوحة للجميع للمشاركة.







وأضاف اشتية: "حتى الفصائل التي لا تريد المشاركة سنسمع منها رؤيتها لبرنامج الحكومة، ونريد لهم أن يكونوا شركاء، والهم الرئيسي بالنسبة لنا هو إنجاز الأمر، وإنهاء الانقسام، والرئيس محمود عباس هاجسه اليوم، إنهاء الانقسام".





وتابع اشتية: "الأمر يُمثل تعزيزاً في صمودنا لمواجهة الاستحقاقات السياسية والتحديات التي نواجهها خلال الفترة القريبة المقبلة، كما أننا لن نتعاطى مع (صفقة القرن) الأمريكية".





واستطرد: "رأينا الشق الأول من (صفقة القرن)، والرئيس عباس يتابع كل القضايا المتعلقة بالمسار السياسي، ويدير الدفة بكل تفاصيلها و(صفقة القرن) ستولد ميتة وعلى أوروبا وروسيا الاتحادية، والأمم المتحدة، أن يفكروا بمرحلة ما بعد صفقة القرن".





واستكمل: "سنتقاسم لقمة العيش في الأزمة المالية، والحكومة سيكون لها خطة في هذا الموضوع، وندرك صعوبة الظرف السياسي والاقتصادي، والولايات المتحدة وإسرائيل تشن حرباً مالية علينا؛ لدفعنا لقبول مسار سياسي لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، وهذه الحرب عنوانها الابتزاز، ولن نقبل الابتزاز المالي بأي شكل من الأشكال".







وقال: "مثلما هزمنا نتنياهو في بوابات القدس، قادرين نصبر قليلاً للخروج من عنق الزجاجة، وقدرنا أن نصبر على هذه الأرض وألا نستسلم".







وأضاف اشتية: "أعدنا الأموال كاملة للجانب الإسرائيلي، فالأمر غير متعلق بحجم الأموال، إسرائيل تجبيه عنا، ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي قرش".