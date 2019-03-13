فتح بوابات المسجد الأقصى وتواجد مُكثف جنود الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (فتح) بالقدس، ناصر قوس، اليوم الأربعاء، إنه تم فتح بوابات المسجد الأقصى المبارك، فيما يتواجد جنود الاحتلال بكثافة.وأدى عدد كبير من أبناء مدينة القدس المحتلة، صلاة فجر اليوم الأربعاء، برحاب الأقصى، بعد إعادة فتح أبوابه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكانت قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى يوم أمس، وأدى المواطنون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمام أبواب المسجد المبارك، خاصة في منطقة باب الأسباط، بعد يوم حافل بالاعتداءات على المصلين والعاملين في الأقصى، ودهم مسجد الصخرة، وإغلاق كافة أبواب الأقصى، واعتقال عدد من المقدسيين.