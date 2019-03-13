دولي

مُجدداً.. البرلمان البريطاني يرفض خطة ماي بشأن البريكست

مُجدداً.. البرلمان البريطاني يرفض خطة ماي بشأن البريكست
البرلمان البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
خسرت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، التصويت على اتفاقية التراجع للمملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، بفارق يقارب 150 صوتاً.

ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، فإن هذه المرة الثانية التي يرفض فيها المجلس التشريعي البريطاني، دعم شروط تقسيم كتلة الاتحاد الأوروبي.

وكان ميشيل بارنييه، كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا من التكتل الـ"بريكست"، قال: إنه لن تكون هناك فترة انتقالية مع بريطانيا دون التوصل لاتفاق للانسحاب من التكتل، وأضاف بارنييه، اليوم الثلاثاء 12 آذار/ مارس، إن بريطانيا لن تحصل على فترة انتقالية قبل الـ"بريكست"، إذا لم يصدق مجلس العموم البريطاني على خطة الخروج.

ورفض مجلس العموم اتفاق الخروج في تصويت في كانون الثاني/ يناير الماضي، بأغلبية 432 صوتاً مقابل 202 صوت، وكانت تلك أكبر هزيمة تتلقاها حكومة في تاريخ بريطانيا، بحسب (بي بي سي).

وقال مشيل بارنييه على "تويتر": "هناك خطر يتمثل في وجود تصور خاطئ داخل مجلس العموم البريطاني، يقول إنه بإمكان بريطانيا أن تستفيد من وجود فترة انتقالية، قبل التوصل لاتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

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