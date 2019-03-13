دولي

قناة إسرائيلية: حزب الله يفعّل وحدة سرية للعمل ضد تل أبيب من (الجولان)

قناة إسرائيلية: حزب الله يفعّل وحدة سرية للعمل ضد تل أبيب من (الجولان)
الجيش الإسرائيلي في الجولان
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر إسرائيلية النقاب اليوم الأربعاء، عن محاولة حزب الله اللبناني لإعادة تفعيل وحدة سرية للعمل ضد تل أبيب من (الجولان) المحتل.

وقالت قناة (ريشت كان): إن الوحدة في مراحل إنشائها الأولى ويرأسها علي موسى عباس دقدوق المعروف بأبي حسين ساجد.

وأضافت: أن نشاطات الوحدة تتركز حول معرفة طبيعة منطقة (الجولان) وجمع معلومات استخبارية عن إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عملية عسكرية على الحدود مع لبنان، في محاولة لكشف أنفاق هجومية تابعة لحزب الله، وزعم أنه اكتشف عدة أنفاق كانت ممتدة داخل إسرائيل.

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