قناة إسرائيلية: حزب الله يفعّل وحدة سرية للعمل ضد تل أبيب من (الجولان)





وأضافت: أن نشاطات الوحدة تتركز حول معرفة طبيعة منطقة (الجولان) وجمع معلومات استخبارية عن إسرائيل.



وكان الجيش الإسرائيلي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عملية عسكرية على الحدود مع لبنان، في محاولة لكشف أنفاق هجومية تابعة لحزب الله، وزعم أنه اكتشف عدة أنفاق كانت ممتدة داخل إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر إسرائيلية النقاب اليوم الأربعاء، عن محاولة حزب الله اللبناني لإعادة تفعيل وحدة سرية للعمل ضد تل أبيب من (الجولان) المحتل.وقالت قناة (ريشت كان): إن الوحدة في مراحل إنشائها الأولى ويرأسها علي موسى عباس دقدوق المعروف بأبي حسين ساجد.