قناة إسرائيلية: حزب الله يفعّل وحدة سرية للعمل ضد تل أبيب من (الجولان)
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر إسرائيلية النقاب اليوم الأربعاء، عن محاولة حزب الله اللبناني لإعادة تفعيل وحدة سرية للعمل ضد تل أبيب من (الجولان) المحتل.
وقالت قناة (ريشت كان): إن الوحدة في مراحل إنشائها الأولى ويرأسها علي موسى عباس دقدوق المعروف بأبي حسين ساجد.
كشفت مصادر إسرائيلية النقاب اليوم الأربعاء، عن محاولة حزب الله اللبناني لإعادة تفعيل وحدة سرية للعمل ضد تل أبيب من (الجولان) المحتل.
وقالت قناة (ريشت كان): إن الوحدة في مراحل إنشائها الأولى ويرأسها علي موسى عباس دقدوق المعروف بأبي حسين ساجد.
وأضافت: أن نشاطات الوحدة تتركز حول معرفة طبيعة منطقة (الجولان) وجمع معلومات استخبارية عن إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عملية عسكرية على الحدود مع لبنان، في محاولة لكشف أنفاق هجومية تابعة لحزب الله، وزعم أنه اكتشف عدة أنفاق كانت ممتدة داخل إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عملية عسكرية على الحدود مع لبنان، في محاولة لكشف أنفاق هجومية تابعة لحزب الله، وزعم أنه اكتشف عدة أنفاق كانت ممتدة داخل إسرائيل.
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