كيف علقت "أحلام التميمي" على مطالبة الإدارة الأمريكية بتوفير معلومات عنها؟



ورداً على ذلك، اعتبرت التميمي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن تغريدة غرينبلات بحقها أو بحق أي مناضل، هي تحريض سافر؛ للمساس بالنضال الفلسطيني المشروع.



وقالت: "انا مواطنة أردنية من أصل فلسطيني، مناضلة من أجل قضية عادلة، وأرفض ان ينعت نضالي ونضال شعبي بالارهاب، او ان يفتح المجال أمام بعض المسؤولين لحسابات سياسية، وان يمرر غرينبلات ما يريد تحت غطاء مهمته".



وأضافت: "أطالب المملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومة، برفض مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، والوقوف بوجهها، وحل قضيتي السياسية من جذورها مع الحكومة الأمريكية".



في سياق آخر، أكدت التميمي، أن الجميع يُعول على الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة الدكتور محمد اشتية، في تطبيق المصالحة الفلسطينية.



وقالت: "الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور اشتية، تسير بمسار مختلف عن غيرها من الحكومات السابقة، وستقدم مبادرة خاصة لحل مشكلة المصالحة، ودمج الفصيلين المختلفين في رؤية وطنية واضحة".



وأضافت: "حركة حماس لا تقبل بالحكومة الجديدة المعينة من قبل الرئيس محمود عباس، لأنها لم تأت بطريق الانتخابات، لذلك في كل محاولة لتنفيذ المصالحة، نجد باباً مغلقاً؛ لعدم وجود نية صادقة لدى الطرفين".



خاص دنيا الوطن - أحمد العشيطالب جيسون غرينبلات مبعوث الادارة الامريكية لعملية السلام في تغريدة له، بتوفير معلومات عن أحلام التميمي، الإعلامية الأردنية من أصل فلسطيني، قائلا: "يجب على الأمريكيين، أن يعلموا أن أحلام التميمي "إرهابية حماس المدانة بقتل 15 شخصاً، منهم سبعة أطفال بدم بارد" تعيش اليوم حرة طليقة، على حد زعمها.