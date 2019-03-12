حماس تعقب على استشهاد شاهين خلال المواجهات مع الاحتلال في مدينة سلفيت





وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زاهر جبارين: إن جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وتماديه في الاعتداء على المسجد الأقصى اليوم وإغلاقه، لن تمر دون حساب، فها هي ضفة الأحرار تنتفض في وجه الاحتلال وتقدم شهيدها في سلفيت دفاعا عن مسرى نبينا.



وأضاف: "شعبنا لن ينسى دماء أبنائه، ولن يقف مكتوف اليدين أمام هذه الوحشية الصهيونية، والتي تتصاعد يوميا في الضفة والقدس، وتتخذ منها حكومة الاحتلال بازارا لرفع أسهم أحزابها في الانتخابات القادمة".



وتابع جبارين: "إننا إذ ننعى شهيد فلسطين البطل، لنؤكد على أن المواجهات التي قابل بها أبناء محافظة سلفيت قوات الاحتلال المتوغلة في أرضهم، تدلل على أن شعبنا لن يتوانى عن السير قدما في مجابهة الاحتلال في كافة الميادين وبكافة الوسائل".



وقال: "نوجه تحية إجلال وإكبار لكل أهلنا المرابطين في محافظة سلفيت وفي القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولئك المقاومون في وجه الغطرسة الصهيونية، القابضون على جمرتي الدين والوطن، الذين يسطرون بثباتهم شعار الفلسطيني نموت نموت ولن نركع".



رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة حماس اليوم الثلاثاء، على استشهاد الشاب محمد جميل شاهين وإصابة العشرات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة سلفيت.