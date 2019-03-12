سلوفاكيا تقرر زيادة عدد المنح الدراسية والمساعدات التنموية المقدمة للشعب الفلسطيني



واستعرضت د. جادو التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية وآخرها تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وتطرقت السفيرة جادو إلى الوضع الإقتصادي الصعب في فلسطين بفعل إجراءات الإدارة الأمريكية والتي عملت على قطع المساعدات الإنسانية كاملة و وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة و تشغيل اللاجئين (الأونروا) من جهة، و من جهة أخرى قيام حكومة الإحتلال بقرصنة الأموال الفلسطينية عبر الاقتطاعات من اموال المقاصة بحجة انها اموال تدفع الى عائلات الشهداء و الاسرى، مؤكدةً موقف القيادة الفلسطينية و المتمثل بالتزامها الوطني تجاه علائلات شهداء و جرحى و أسرى فلسطين، و رفضها لكافة التضييقات والضغوط التي تهدف للمساس بالثوابت الوطنية.





واستعرضت السفيرة جادو تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكان اخرها اعلان الحكومة الإسرائيلية إنشاء 2300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، والتي ازدادت وتيرتها بعد قرار الرئيس الامريكي بشأن بالقدس، كما و اشارت الى المخطط الإسرائيلي بناء معبد يهودي في باب الرحمة .





كما و تطرقت السفيرة جادو إلى القوانين العنصرية التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي مثل قانون القومية، و السياسة الممنهجة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية اليمينية للتضييق على الحكومة الفلسطينية قبيل عقد الإنتخابات الحكومية الإسرائيلية الشهر المقبل.



و في ظل التطورات السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، أكدت السفيرة جادو على محورية القضية الفلسطينية التي ستبقى على رأس سلم الأولويات لدى العرب بشكل خاص والمجتمع الدولي كافة بشكل عام لما لحل هذا الصراع من انعكاسات جوهرية على عمليةالسلام في الشرق الأوسط، وقد تترجمت هذه الأهمية في الاجتماع الوزاري العربي الاوروبي الذي عقد في بروكسل مطلع شهر شباط تبعه القمة التي عقدت بين القادة العرب و الأوروبيين في شرم الشيخ الشهر الماضي.





كذلك تطرقت د. جادو لاجتماع دبلن الذي تكلل بمخرجات مهمة وشجاعة تصب نحو الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية.





واكدت السفيرة جادو ان كافة هذه الاجتماعات و المؤتمرات اجمعت على حل الدولتين و اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.





بدورها أكدت السفيرة ورستيروفا على ثبات سلوفاكيا على موقفها من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وحق تحقيق المصير، واضافت انه من المهم في هذه الفترة الصعبة سياسيا واقتصاديا على الشعب الفلسطيني العمل على تقديم الدعم المادي و الانساني من خلال تمويل مشاريع صغيرة تعود بالنفع على فئات المجتمع المختلفة وخاصة الفئة المهمشة منه.





وأعلنت السيدة ورستيروفا عن زيادة المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين وعن تقديم المساعدت الانسانية و دعم قطاعات الزراعة والصحة والتعليم وكذلك تدريب الدبلوماسيين الفلسطينيين.



وفي الختام ، شكرت السفيرة جادو السيدة ورستيروفا على هذه الزيارة مؤكدة على اهمية الاستمرارية في عقد هذه اللقاءات للتشاور و تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية و الاقليمية و الثنائية.

وحضر من وزارة الخارجية والمغتربين مدير دائرة أوروبا الشرقية المستشار ميرفت حسن، ومسؤول ملف جمهورية سلوفاكيا سكرتير ثالث محمود الشيخ، ومن وحدة الإعلام سكرتير ثالث صوفيا دعيبس.