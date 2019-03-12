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الاتحاد الأوروبي يزيح تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً

الاتحاد الأوروبي يزيح تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً
الاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
بعد سلسلة من المباحثات والمحادثات، قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، شطب اسم تونس من قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا، وفق ما جاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد.

وأفاد بيان أيضا أن إدراج دول في القائمة مكنها من تغيير بعض التشريعات والمنظومات الجبائية حتى تستجيب للمعايير الدولية، حسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد قرروا في 5 كانون الأول/ديسمبر 2017، وضع 15 دولة ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية.

وفي 23 كانون الثاني/يناير 2018 قرر مجلس وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبي شطب تونس من القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة جبائيا وإدراجها في قائمة رمادية حيث قال المجلس الأوروبي، إن قرار سحب تونس من القائمة السوداء، جاء بعد تقديمها توضيحات وبيانات موثقة أثبتت أن تونس لن تكون ملاذا ضريبيا بأي حال من الأحوال.

ومنحت تونس عاما كاملا لتنفيذ التزاماتها وتنفيذ الإصلاحات في ذلك المجال.

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