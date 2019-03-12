الإمارات والكويت تعلقان تشغيل وعبور طائرات بوينج 737 ماكس -8

رام الله - دنيا الوطنذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية "أصدرت قرارا بمنع عمليات جميع طائرات بوينج 737 ماكس في أجواء الدولة".‬وقالت الهيئة في بيان: إن الحظر إجراء احترازي يأتي في أعقاب سقوط الطائرة الإثيوبية.وأضافت في البيان وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء، أنها "ستواصل مراقبة الوضع وإعادة تقييمه عند الحصول على المزيد من المعلومات حول الحادث".بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الإدارة العامة للطيران المدني علقت تشغيل وعبور طائرات بوينج 737 ماكس -8 بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من نفس الطراز.وأعلنت الإدارة في بيان صحفي "تعليق تشغيل وعبور الطائرات من طراز بوينج 737-8 حتى ِإشعار آخر"وقررت سلطات الطيران في العديد من الدول منع طائرة بوينغ 737 ماكس 8 من أجوائها بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من الطراز نفسه.وقد تحطمت الطائرة دقائق بعد إقلاعها يوم الأحد، وقتل جميع من كان على متنها، وعددهم 157 شخصا.