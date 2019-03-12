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السيسي: ملتزمون بحل الدولتين والمبادرة العربية كأساس لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

السيسي: ملتزمون بحل الدولتين والمبادرة العربية كأساس لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الالتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية، كأساس لتسوية الصراع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ودعم مصر لمختلف الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم، إينا إريكسن سوريدي وزيرة خارجية النرويج، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير النرويج بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: "تم تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية، فى ضوء الدور التاريخي الذي اضطلعت به النرويج في تيسير المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً إلى اتفاق أوسلو عام 1993، والحاجة الملحة لإعطاء دفعة قوية لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين".

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