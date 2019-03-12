عياش: الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأرواحنا رخيصة للدفاع عنه

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد عياش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن المساس بالمسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن دماء الشعب الفلسطيني، ستكون رخيصة للدفاع عنه من اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه.وقال عياش: "إن ما يتعرض له المسجد الأقصى من إغلاق ومحاصرة ومنع للمصلين، بالإضافة إلى الاعتداء على القدس والمقدسات من سياسات تهويد ومصادرة وتهجير الأهالي، وهدم المنازل، لن ينال من صمود الشعب الفلسطيني، ولا من إصراره على مواصلة تمسكه بأرضه والدفاع عنها".وأضاف: "إن ما يجري في القدس، استمرار لسياسات دولة الاحتلال التعسفية بحق الأرض الفلسطينية وبشعبها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في ظل صمت دولي أمام هذه الانتهاكات لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، والقانون الدولي الإنساني".وتابع: "القدس في خطر، والمسجد الأقصى يستصرخنا من أجل وحدتنا الوطنية، ووحدة فعلنا الكفاحي الشعبي للدفاع عنه".وأهاب عياش بجماهير الشعب الفلسطيني في القدس، والضفة الغربية والداخل الفلسطيني، للزحف نحو المسجد الأقصى، وكسر قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاقه، وفرض إرادة المصلين بحقهم الكامل بالدخول والخروج من المسجد وقتما شاؤوا.ودعا الأمتين العربية والإسلامية وشعوبها الحية، وقواها الفاعلة لوقفة جادة مع أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، والتصدي الفعلي لإجراءات الاحتلال، واعتداءاته المتكررة على القدس وأهلها ومقدساتها.وطالب عياش بتوحيد الطاقات من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، في ظل ما يتعرض له من هجمة، وطالب كذلك أعضاء المجلس الوطني، وأبناء الجاليات؛ للتحرك وتحمل المسؤولية في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية.وختم د. عياش قائلاً: "إن شعبنا الأبي لن يسمح بمرور المحاولات الإسرائيلية الهادفة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، تنتقص من حقنا الكامل فيه".