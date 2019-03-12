الخارجية الأمريكية: ندعم الجهود الجزائرية لرسم خريطة طريق جديدة بعد بوتفليقة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دعمها للجهود الجزائرية لرسم خريطة طريق جديدة، بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وقالت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية: إننا ندعم الجهود المبذولة في الجزائر؛ لرسم مسار جديد على أساس حوار يعكس إرادة الجزائريين، مشددة على حق الجزائريين بأن تكون لهم انتخابات "حرة ونزيهة".وتظاهر آلاف المحتجين في شوارع الجزائر، مطالبين باستقالة بوتفليقة في الحال، والذي قرر أمس تأجيل موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في الثامن عشر من نيسان/ أبريل الجاري، وتخلى عن رغبته بالترشح.