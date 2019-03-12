شؤون فلسطينية

بدران: الضفة تقترب يوماً بعد يوم من المواجهة الشاملة مع الاحتلال

بدران: الضفة تقترب يوماً بعد يوم من المواجهة الشاملة مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الضفة الغربية تقترب يوماً بعد يوم من المواجهة الشاملة والمباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بدران في تغريدة له عبر صفحته في موقع (تويتر): "شهيد في الخليل، وآخر في سلفيت، ومواجهات متواصلت متصاعدة في الأقصى، وغليان متزايد في السجون، وانعدام الأفق السياسي، وتراجع الوضع الاقصادي، كل ذلك يزيد من الدافعية للمقاومة"، معتبراً أن أحداث الأقصى تبقى دوماً هي الشرارة.

وشهدت محافظات القدس وسلفيت، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ففي مدينة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، وأغلقت أبوابه، ومنعت المصلين من الدخول إليه لأداء الصلوات.

وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، والتي أسفرت عن إصابات واعتقالات.

أما في سلفيت، فقد شهدت استشهاد الشاب محمد شاهين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القلب، إثر المواجهات التي اندلعت في المدينة.

وفي مدينة الخليل، استشهد الشاب ياسر فوزي الشويكي، بعد أن اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.


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