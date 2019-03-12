المحمود: التصعيد الإسرائيلي في القدس خطير والأقصى ليس للشراكة أو التقسيم





وفي هذا السياق، توجه المحمود بالتحية إلى الطيار الأردني يوسف الدعجة؛ لتبرعه بفرش لمصلي باب الرحمة، عقب تدنيس جندي احتلالي لسجاده بالبسطار العسكري، داعياً الأمتين العربية والإسلامية إلى ضرورة الالتفاف حول المسجد الأقصى والمدينة المحتلة، حيث يتعرض الأقصى أثناء عقد هذا المؤتمر إلى اقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الخاصة من جهة باب المغاربة وسط أجواء شديدة التوتر، واعتدت على حراسه في تصعيد إسرائيلي خطير، كما قامت بتصفية المواطن المقدسي ياسر الشويكي، أثناء تأديته لعمله الرسمي.



وجاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، نظمته وزارة الإعلام في مقرها يوم الثلاثاء، ضمن برنامج (واجه الصحافة)، حول "الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية المسيحية في القدس المحتلة"؛ لتسليط الضوء على واقع التصعيد الاسرائيلي المستمر والانتهاكات المتواصلة بحق مقدساتها ومواطنيها.

وشدد على أن المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونماً وبجميع ما يشمله من مبان وساحات تحت الأرض وفوقها، لا يقبل الشراكة ولا التقسيم، محذراً مما يتعرض له من اعتداءات وإغلاق.