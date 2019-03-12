ماذا جاء في اجتماع اشتية بأعضاء ثوري فتح؟











خاص دنيا الوطننفت مصادر فلسطينية، بأن يكون رئيس الوزراء المكلف، محمد اشتية، قد عرض على أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، في الاجتماع الذي عقد الثلاثاء، أي اسم لشغل وزارات الحكومة الجديدة.وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": إن اشتية، لم يقم بعرض أي اسم، كما أن أعضاء ثوري فتح، الذي كانوا في الاجتماع، لم يعرضوا أسماء عليه، بل طلب الجميع ألا يفتح هذا الملف، ويبقى بيد اشتية والرئيس محمود عباس فقط، ويتم عرض التشكيل الوزاري في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.وطالب أعضاء الثوري، اشتية، بأن يرتكز في اختياراته للتشكيل الوزاري، على عدة عناصر، هي: الكفاءة، والقبول الشعبي للشخصية، وألا يشغل الوزير أكثر من منصب في ذات الوقت، وأن يكون متفرغًا تمامًا للوزارة، لأن هذه الحكومة حكومة أزمات وتحديات.وفيما يخص قانون الضمان الاجتماعي، أكد الجميع على أنه سيبقى مُجمدًا، حتى يتم وضع حلول توافقية حوله، بناء على رغبة المواطنين، التي دعمها ثوري فتح، بعد ذلك، كما ثمن أعضاء الثوري، مواقف الرئيس أبو مازن، الذي نفذ توصيات الثوري، فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، وحل المجلس التشريعي، وكذلك تشكيل حكومة فصائلية.إلى ذلك، طالب نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، خلال الاجتماع، أعضاء وكوادر فتح، بأن يقفوا خلف الحكومة، واشتية، في ظل الوضع الراهن، كما شدد على ثقته بنجاح الحكومة المقبلة على تجاوز كافة الأزمات، بما فيها تعثر ملف المصالحة الفلسطينية.