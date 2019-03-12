مصور من غزة يحصد جائزة "التصوير الجوي" بمسابقة دولية

رام الله - دنيا الوطنحصد المصور الفلسطيني، سليمان حجي، مساء يوم الثلاثاء، المركز الثاني ضمن محور "التصوير الجوي" في جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للتصوير الضوئي في الإمارات.وجاء الإعلان عن فوز حجي، الذي يسكن في مدينة غزة، خلال حفل توزيع الجوائز على المصورين الفائزين في الدورة الثامنة بعنوان "الأمل" والتي تنافس عليها قرابة 200 ألف مصور، في قاعة أوبرا دبي بالإمارات العربية المتحدة.وجاء "الأمل" عنوانًا للمحور الرئيسي للدورة باعتباره لغة عالمية –وفق إدارة الجائزة-، بجانب أيضًا محور ملف مصور- أبيض وأسود- ملون.كما قدمت عددًا من الجوائز الخاصة ضمت 3 فئات هي: "صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي"، و"الشخصية/ المؤسسة الفوتوغرافية الواعدة" بجانب "الجائزة التقديرية" التي تُمنح لمصورين ساهموا بشكلٍ إيجابيّ بصناعة التصوير الفوتوغرافي.وقالت إدارة الجائزة إنها طعمت دورتها الثامنة "الأمل" بمحور جديد هو "التصوير الجوي بالفيديو" بعد النجاح اللافت لمحور الفاصل الزمني "التايم لابس" الذي جاء في الدورة السابقة، الذي قابله شغف جماهيري لمسته الجائزة.وقد أعلن علي بن ثالث الأمين العام للجائزة إنه ترك حرية الاختيار للمحكمين في اختيار الصورة الفائزة بالجائزة الكبرى من أي محور من محاورها، والبالغ قيمتها 120 ألف دولار توسيعاً لنطاق المنافسة.وحجي الحائز على عدة جوائز في مجال التصوير، يقطن حي الزيتون شرق مدينة غزة، ويعمل صانع أفلام وثائقية لعديد القنوات العربية والدولية.