شؤون فلسطينية

ثلاثة منخفضات جوية تضرب فلسطين ابتداءً من الأربعاء

ثلاثة منخفضات جوية تضرب فلسطين ابتداءً من الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر فلسطين اعتباراً من ساعات المساء ليوم غدٍ الأربعاء، بمنخفض جوي سريع نسبياً، يكون مصحوباً بكتلة هوائية باردة، تحمل معها انخفاضاً كبيراً ومؤثراً في درجات الحرارة.

ومن المتوقع، أن يشهد يوم غد الأربعاء، أجواء متقلبة ملفتة للنظر، حيث ستشهد بداية النهار ونصفه الأول أجواء مستقرة ودافئة نسبياً؛ لكن ستكون مُعبأة بالغبار في المناطق الجنوبية، وبرياح جافة نشطة في بعض الفترات، بحسب ما جاء على موقع (طقس فلسطين).

 ومن المتوقع، أن تتأثر فلسطين مع ساعات المساء بكتلة هوائية باردة ورطبة، في مقدمة منخفض جوي بارد ومتوسط إلى جيد من حيث الفعالية الجوية المصاحبة له.

ومن المتوقع، أن تصبح الفرصة سانحة لهطول الأمطار في البداية في المناطق الشمالية في ساعات الليل، تنتشر مع ساعات فجر وصباح ونهار يوم الخميس، نحو المناطق الوسطى من البلاد مع أجواء باردة بشكل ملموس.

وما هي إلا ساعات قليلة من الاستقرار النسبي، يوم الجمعة، تحديداً، حتى يتلوها منخفض جوي آخر، يبدأ يوم السبت، ويحمل معه الأمطار من جديد، وكذلك الأجواء الباردة إلى معظم المناطق بمشيئة الله تعالى.

ومن المتوقع، أن يستمر تأثير المنخفض الجوي الثاني، حتى مساء يوم الأحد.

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