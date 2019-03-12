المفتي: الأوقاف هي الوحيدة المسؤولة عن المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، على أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، هي الوحيدة المسؤولة عن المسجد الأقصى المبارك، وأن المقدسات الإسلامية والمسيحية عهدة وأمانة في يد وأعناق الأمتين العربية والإسلامية التي يرتبط بها الشعب الفلسطيني عقائدياً ودينياً وتاريخياً.وشدد حسين في تصريح صحفي على ضرورة الحفاظ على هذه المقدسات، لما تحمله من معانٍ كريمة لفضل الصلاة في المسجد الأقصى، وطبيعة كنيسة القيامة بوصفها "أم الكنائس".وطالب الاحتلال الإسرائيلي بالكف الفوري عن التصرفات الاستفزازية، التي تقوم بها شرطة الاحتلال، داعياً إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى؛ لإسناد صمود المقدسيين المرابطين، الذين يتصدرون رعاية وحماية وإعمار المسجد الأقصى.وأكد على أن الاقتحامات اليومية لعشرات المستوطنين له، وإقدام شرطة الاحتلال على اعتقال المرابطين فيه، وإبعادهم عنه، لن يثني أبناء القدس عن الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية.ومن جانبه، استنكر الأب عبد الله يوليو، محاولات صرف الأنظار عن قضية القدس، والتعامل معها بمعزل عن القضية الفلسطينية، حيث تهدف سياسة الاحتلال، التي وصفها بـ "الخبيثة" إلى إبعاد المقدسيين وتفريغ المدينة المقدسة من مواطنيها الفلسطينيين، مشدداً على خطورة الوضع الحالي من حيث التحديات السياسية والاجتماعية الكبيرة، داعياً إلى توحيد الصفوف للدفاع عن المدينة المقدسة.