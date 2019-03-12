ماي تتكبد هزيمة ثانية في التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي





يشار إلى أن بريطانيا، فشلت حتى الآن في إيجاد صيغة واتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد التصويت الذي جرى قبل نحو عام ونصف على الخروج.

رام الله - دنيا الوطنرفض 391 عضواً في مجلس العموم البريطاني، الاتفاق المعدل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأعربت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، عن أسفها لرفض مجلس العموم اتفاق (بريكست)، مشيرة إلى أنه ستتم مناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق.وقالت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) الفضائية: "نفضل مغادرة الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاق، وهناك ضرر لو غادرنا دونه".وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، أنها ستطلب تمديد فترة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.