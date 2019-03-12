الشعبية: كرة النار بدأت بالتدحرج وستُشعل فتيل انفجار عارم في وجه الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من أن ما يجري من عدوان غاشم على شعبنا، خصوصاً في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وما جرى مساء اليوم، من جريمة قتل الشاب محمد شاهين في سلفيت، تصعيد خطير، سيؤدي إلى تدحرج كرة النار لتشعل فتيل انفجار عارم في وجه الاحتلال.ودعت الجبهة جماهير شعبنا في مدينة القدس والداخل المحتل إلى الاحتشاد والتواجد الدائم في المسجد الأقصى، وعمل سلسلة بشرية على بواباته ومداخله، للتصدي لجنود الاحتلال، واستباحتهم المتواصلة للمسجد.وشددت على أنّ المسؤولية الفلسطينية الجماعية للتصدي للاحتلال ونصرة القدس والمقدسات، يجب أن ترتقي لمستوى الهجمة والمخططات الممنهجة والشاملة لتهويد المدينة، ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مؤكدة على ضرورة أن تتحمّل المؤسسة الرسمية مسؤولياتها في الدعم الجدي مادياً وسياسياً من أجل تعزيز صمود أهالي القدس، الذين يتعرضون لاعتداءاتٍ متواصلة.واعتبرت الجبهة الشعبية، أن صمت المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته المختلفة، عما يجري من هجمة صهيونية متواصلة على شعبنا، وخصوصاً في مدينة القدس، يشجع الاحتلال على التمادي في الانتهاكات والاعتداءات على المقدسيين.ودعت الجبهة، الشعوب العربية إلى التحرك الفوري والعاجل لنصرة مدينة القدس وأهلها، مطالبة منظمة المؤتمر الإسلامي بترجمة قراراتها حول القدس، واقعاً ملموساً على الأرض.