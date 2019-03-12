دولي

نتنياهو: نُجري عملية تطبيع مع عدة دول عربية وإسلامية في الخفاء

نتنياهو: نُجري عملية تطبيع مع عدة دول عربية وإسلامية في الخفاء
رئيس الوزراء الإسرائيلي مع وزير الخارجية العماني في وارسو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن تل أبيب تقيم هذه الأيام اتصالات مع ست دول عربية وإسلامية مهمة، كانت تُكنّ العداء لـ "إسرائيل" حتى الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الوزراء نتنياهو: "إننا نقوم بذلك مع أجزاء واسعة من العالم العربي والإسلامي من خلال عملية تطبيع مسرعة، لا يرى الجمهور إلا جزءاً منها، إننا نجري هذه العملية في الخفاء أيضًا.

وأضاف في تصريحات نقلها المتحدث باسمه عوفر جنلدمان، عبر (تويتر): "فقط عندما تصير لدى جيراننا القناعة بأن قوتنا ووجودنا هنا أمر واقع، فقط حينئذ سيقتنع بعضهم بضرورة التوصل إلى سلام معنا، لذا نروّج لعملية الاعتراف والموافقة هذه مع بقية جيراننا، ليس مع جميعهم بل مع معظمهم، وبكل الزخم الممكن".

أخبار ذات صلة

الخارجية الأمريكية: ندعم الجهود الجزائرية لرسم خريطة طريق جديدة بعد بوتفليقة

الخارجية الأمريكية: ندعم الجهود الجزائرية لرسم خريطة طريق جديدة بعد بوتفليقة

ماي تتكبد هزيمة ثانية في التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

ماي تتكبد هزيمة ثانية في التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

آخر لحظات الطائرة الإثيوبية.. دخان ثم دوران بالجو قبل السقوط

آخر لحظات الطائرة الإثيوبية.. دخان ثم دوران بالجو قبل السقوط

دُول العالم مدينة لإسرائيل بأكثر من 273 مليار دولار

دُول العالم مدينة لإسرائيل بأكثر من 273 مليار دولار

غرينبلات لـ&#34;عريقات&#34;: إسرائيل لا تخطط للسيطرة على أي عاصمة ولا تحاول إشعال المنطقة

غرينبلات لـ"عريقات": إسرائيل لا تخطط للسيطرة على أي عاصمة ولا تحاول إشعال المنطقة

شاهد: البغدادي في أحدث ظهور له بمدرعة أمريكية

شاهد: البغدادي في أحدث ظهور له بمدرعة أمريكية

تعرّف على الدول الأكبر تصديرًا للأسلحة في العالم

تعرّف على الدول الأكبر تصديرًا للأسلحة في العالم

42 إسرائيلياً يُديرون شبكة لتهريب المخدرات عبر تطبيق (تلغرام)

42 إسرائيلياً يُديرون شبكة لتهريب المخدرات عبر تطبيق (تلغرام)

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: اخلاء الاحتلال للمسجد الأقصى واغلاق كافة ابوابه تصعيد خطير

مجدلاني: اخلاء الاحتلال للمسجد الأقصى واغلاق كافة ابوابه تصعيد خطير

عياش: الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأرواحنا رخيصة للدفاع عنه

عياش: الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأرواحنا رخيصة للدفاع عنه

إيطاليا تؤكد على موقفها الداعم لحل الدولتين

إيطاليا تؤكد على موقفها الداعم لحل الدولتين

المحمود: التصعيد الإسرائيلي في القدس خطير والأقصى ليس للشراكة أو التقسيم

المحمود: التصعيد الإسرائيلي في القدس خطير والأقصى ليس للشراكة أو التقسيم

مصور من غزة يحصد جائزة &#34;التصوير الجوي&#34; بمسابقة دولية

مصور من غزة يحصد جائزة "التصوير الجوي" بمسابقة دولية

المفتي: الأوقاف هي الوحيدة المسؤولة عن المسجد الأقصى

المفتي: الأوقاف هي الوحيدة المسؤولة عن المسجد الأقصى

المجلس الوطني الفلسطيني: معركة الدفاع عن القدس ومقدساتها واجبة

المجلس الوطني الفلسطيني: معركة الدفاع عن القدس ومقدساتها واجبة

الشعبية: كرة النار بدأت بالتدحرج وستُشعل فتيل انفجار عارم في وجه الاحتلال

الشعبية: كرة النار بدأت بالتدحرج وستُشعل فتيل انفجار عارم في وجه الاحتلال

منوعات

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

تصريحات صادمة لسما المصري.. تشعر بالمتعة عندما يقبّل الرجل قدميها

تصريحات صادمة لسما المصري.. تشعر بالمتعة عندما يقبّل الرجل قدميها

فرح يوسف بين أحضان حبيبها وانتقادات واسعة واتهامات بالسُكُر

فرح يوسف بين أحضان حبيبها وانتقادات واسعة واتهامات بالسُكُر

رجل يصيب نجوى كرم بالخجل والصدمة باعتراف جريء.. هل تتزوج قريباً؟

رجل يصيب نجوى كرم بالخجل والصدمة باعتراف جريء.. هل تتزوج قريباً؟

هند صبري تفقد 7 من عائلتها في حادث الطائرة الإثيوبية

هند صبري تفقد 7 من عائلتها في حادث الطائرة الإثيوبية

على خطى خالد يوسف.. تسريب فيديو إباحي لفنان عالمي مع فتاة قاصر

على خطى خالد يوسف.. تسريب فيديو إباحي لفنان عالمي مع فتاة قاصر

هيدي كرم بصورة مع ابنها الشاب الوسيم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

هيدي كرم بصورة مع ابنها الشاب الوسيم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

رانيا يوسف &#34;نسيت البنطلون&#34; للمرة العاشرة

رانيا يوسف "نسيت البنطلون" للمرة العاشرة

رامي إمام يحسم الأمر حول صحة والده الزعيم بهذا الفيديو

رامي إمام يحسم الأمر حول صحة والده الزعيم بهذا الفيديو

فجر السعيد تهدد أصالة بشن &#34;حرب شعواء&#34; عليها بسبب جنسياتها الثلاث.. أحدها فلسطينية

فجر السعيد تهدد أصالة بشن "حرب شعواء" عليها بسبب جنسياتها الثلاث.. أحدها فلسطينية

عربي

حادث مروري شمال غربي السعودية يودي بحياة خمسة تلاميذ

حادث مروري شمال غربي السعودية يودي بحياة خمسة تلاميذ

الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن يحثون طرفي حرب اليمن على تنفيذ اتفاق السلام

الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن يحثون طرفي حرب اليمن على تنفيذ اتفاق السلام

الإمارات والكويت تعلقان تشغيل وعبور طائرات بوينج 737 ماكس -8

الإمارات والكويت تعلقان تشغيل وعبور طائرات بوينج 737 ماكس -8

الجزائر.. تُجدد المظاهرات بعد &#34;تمديد بوتفليقة لحكمه&#34;

الجزائر.. تُجدد المظاهرات بعد "تمديد بوتفليقة لحكمه"