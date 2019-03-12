نتنياهو: نُجري عملية تطبيع مع عدة دول عربية وإسلامية في الخفاء



وأضاف في تصريحات نقلها المتحدث باسمه عوفر جنلدمان، عبر (تويتر): "فقط عندما تصير لدى جيراننا القناعة بأن قوتنا ووجودنا هنا أمر واقع، فقط حينئذ سيقتنع بعضهم بضرورة التوصل إلى سلام معنا، لذا نروّج لعملية الاعتراف والموافقة هذه مع بقية جيراننا، ليس مع جميعهم بل مع معظمهم، وبكل الزخم الممكن".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن تل أبيب تقيم هذه الأيام اتصالات مع ست دول عربية وإسلامية مهمة، كانت تُكنّ العداء لـ "إسرائيل" حتى الفترة الأخيرة.وأضاف رئيس الوزراء نتنياهو: "إننا نقوم بذلك مع أجزاء واسعة من العالم العربي والإسلامي من خلال عملية تطبيع مسرعة، لا يرى الجمهور إلا جزءاً منها، إننا نجري هذه العملية في الخفاء أيضًا.