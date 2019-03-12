شؤون فلسطينية

عشراوي تستنكر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى

عشراوي تستنكر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
حذَّرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي في تصريحات لها، باسم اللجنة التنفيذية، من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية، المتواصلة في المسجد الأقصى، مؤكدة على أنها تأتي في سياق الاعتداء السافر، والممنهج على المقدسات الدينية، واستفزاز متعمد لمشاعر المسلمين.

وأشارت إلى أن إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لأبواب المسجد الأقصى المبارك، واقتحامه من جهة باب المغاربة، واعتقالها 5  شبان و3 سيدات، واعتدائها على العاملين والمصلين فيه، ودفعها بتعزيزات عسكرية واسعة لساحاته، هو ترجمة حقيقة لمخططات إسرائيل الهادفة إلى جر المنطقة نحو حرب دينية، وموجة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.

ولفتت الى أنَّ هذه الإجراءات ليست خرقًا للوضع القائم (ستاتسكو) فحسب، ولكنَّها أيضًا أداة جديدة لتمكين إسرائيل من بسط سيطرتها بالكامل، وبشكل محكم على المدينة المقدسة، بما فيها المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، في مخالفة صارخة للقرارات والقوانين والشرائع الدولية، التي تعتبر القدس مدينة محتلة.

وفي سياق آخر، استنكرت عشراوي في بيانها، اعدام جنود  الاحتلال للشاب ياسر فوزي الشويكي (36 عاماً)، في منطقة وادي الحصين شرق مدينة الخليل، وقالت: "إن هذا الإمعان في الإعدامات الميدانية، والقتل المتعمد، ومواصلة الإرهاب الإسرائيلي المنظم والمتصاعد، يعكس استهتاراً واضحاً من قبل إسرائيل وحكومتها المتطرفة بالعالم أجمع، وبمؤسساته وهيئاته الدولية، مستندة إلى الشراكة والدعم الأميركي، الذي يمنحها حصانه ورعاية، تتيح لها مواصلة جرائمها".

ودعت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية؛ لتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية عبر توفير الحماية العاجلة للمسجد الأقصى والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، ولأبناء شعبنا الأعزل، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة.

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