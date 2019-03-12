دعوات للنفير العام والتوجه للأقصى بعد إغلاقه من قبل شرطة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأعلن الحراك المقدسي، النفير العام، والتوجه للمسجد الأقصى، والتجمع أمام بواباته؛ تحدياً لقرار شرطة الاحتلال بإغلاق الأقصى.وقد رفع الاحتلال، حالة التأهب بعد نداءات التوجه للأقصى، حيث أغلق المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين، بأمر من قائد منطقة القدس، واعتقل تسعة مقدسيين، قاموا بإلقاء زجاجات حارقة على نقطة الشرطة، داخل المسجد الأقصى.وقالت مصادر من داخل الأقصى: إن قوات الاحتلال، تقوم الآن بتفتيش كل مكاتب الأوقاف في القدس، ومن بينها مكتب قاضي القضاة.