غرينبلات يُعلق على تعيين اشتية رئيساً للوزراء ويُوجه رسالة للحمد الله





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أهلاً وسهلاً بك كرئيس جديد للوزراء محمد شتية. نأمل أن تكون هذه علامة بأن تركز السلطة الفلسطينية على قضايا مهمة للغاية، بما في ذلك معاناة الفلسطينيين في غزة، وبناء اقتصاد قوي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والسلام".



ووجه غرينبلات رسالة إلى الحمد الله بقوله: "حظاً سعيداً لرامي الحمد الله، وهو يبدأ الفصل التالي من حياته المهنية. على مر السنين حققت الولايات المتحدة بعض الأشياء الجيدة معه كرئيس للوزراء، على الرغم من خلافاتنا. أتمنى له التوفيق".







وكان الرئيس عباس، كلّف اشتية رئيساً للحكومة المقبلة، حيث سيبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيمنح مهلة أسبوعين لتشكيلها.

رام الله - دنيا الوطنتحدّث مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، عن تكليف الرئيس محمود عباس د. محمد اشتية، رئيساً للوزراء، بالإضافة إلى قرب انتهاء مهمة رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله.