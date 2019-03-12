الاقتصاد بغزة: ضبط وإتلاف مشروبات منتهية الصلاحية





رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد- الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب غزة- وبالتعاون مع مباحث التموين في المحافظة، 247 علبة مشروب منتهية الصلاحية، حسب المواصفات الفلسطينية، قبل إتلافها.وقالت الوزارة في تصريح لها: إنه تم ضبط وإتلاف 240 عبوة مشروب طاقة منتهية الصلاحية حسب المواصفات الفلسطينية، بالإضافة إلى ضبط واتلاف 182.8 لتر من المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية.وأكدت أنه تم تحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، حسب ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية بغزة.يشار إلى أن عملية الإتلاف، جاءت في إطار متابعة وزارة الاقتصاد، للأسواق في قطاع غزة، ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، وحرصاً منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.