دُول العالم مدينة لإسرائيل بأكثر من 273 مليار دولار

رام الله - دنيا الوطنأظهرت معطيات جديدة، نشرها (بنك إسرائيل) ومكتب الإحصاء المركزي، بأن الديون التي تريدها إسرائيل من دول العالم المختلفة، وصلت مع بداية عام 2019 إلى 158.3 مليار دولار.ووفقاً لصحيفة (إسرائيل اليوم)، فإن هذا المبلغ لا يشمل احتياط العملات الخارجية لبنك إسرائيل، والذي يقدر بأكثر من 115 مليار دولار، حيث يصل إجمالي المبلغ إلى أكثر من 273 مليار دولار، حسب ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وأشارت المعطيات أيضاً، إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل" وصل مطلع هذا العام إلى أكثر من 20 مليار دولار، في حين وصلت استثمارات الإسرائيليين في الخارج إلى أكثر من 19.5 مليار دولار.