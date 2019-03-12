غرينبلات لـ"عريقات": إسرائيل لا تخطط للسيطرة على أي عاصمة ولا تحاول إشعال المنطقة

علّق جيسون غرينبلات، مبعوث الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، على تصريح لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات.



وقال غرينبلات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "قال صائب عريقات بالأمس: إن على صانعي القرار العرب، أن يدركوا أن أمن إسرائيل قد يعني السيادة على عواصمهم في يوم من الأيام".



وتابع: "صائب الهستيريا الشريفة غير مفيدة. لم تكن لإسرائيل أبدًا مخططات على عاصمة أي دولة ذات سيادة، ولا يوجد دليل على أن تشير إلى خلاف ذلك. يرجى التوقف عن محاولة إشعال منطقة متقلبة بالفعل"، وفق تعبيره.









رام الله - دنيا الوطن