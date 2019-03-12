شؤون فلسطينية

غداً.. الاحتلال يُقرر فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين والزوار

غداً.. الاحتلال يُقرر فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين والزوار
رام الله - دنيا الوطن
أصدر قائد منطقة القدس في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أمراً بإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك، أمام المصلين والزوار، ابتداءً من صباح غد الأربعاء.

وشهدت المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحاته، وإغلاق كافة أبوابه، واعتقال مجموعة من المصلين المرابطين، بالإضافة إلى إصابة آخرين إثر الاعتداء عليهما بالضرب.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أفاد بإصابة حوالي 6 مواطنين، جراء قمع قوات الاحتلال للمصلين عند باب الأسباط.

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