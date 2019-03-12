شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: "الشوبكي" يبلغ عامه الثمانين في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: "الشوبكي" يبلغ عامه الثمانين في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن الأسير اللواء فؤاد الشوبكي أكبر الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، قد بلغ عامه الـ 80.

وقام رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد المدني، ود. فتحي أبو مغلي والأسير المحرر رياض القصراوي ووفدم من الهيئة وعائلة الأسير اليوم، بإشعال شمعة الحرية بمناسبة عيد ميلاد الشوبكي الثمانين، وذلك بمشاركة فنان الكاريكاتير أسامة نزال، والذي قام برسم لوحة فنية خاصة للواء الأسير "أبو حازم" بهذه المناسبة.

وقال أبو بكر: "أبا حازم الأكبر سناً في سجون الاحتلال، والمحكوم (20 عاماً) ومعتقل منذ عام 2006، يعاني من عدة أمراض وتعرض على مدار عدة سنوات للإهمال الطبي، والاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن حياته وصحته، خاصة بعد رفضها عدة مرات الإفراج عنه بعد انقضاء ثلثي محكوميته رغم معرفتها بتدهور حالته الصحية."

وأضاف أبو بكر: "أنه لمن العار على كل أحرار العالم أن يبلغ اللواء الشوبكي عامه 80 في سجون الاحتلال، وهم يلعبون دور المتفرج ولا يحركون ساكناً تجاه ما يتعرض له الأسير الشوبكي وكل الأسرى المرضى من انتهاكات متواصلة على مدار الساعات والأيام".

وأشارت الهيئة، إلى أن المحكمة العسكرية في سجن (عوفر) قررت في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2015 خصم ثلاث سنوات من حكم الأسير الشوبكي لتصبح 17 عاماً، بدل 20 عاماً، بعد تقديم أكثر من طلب استئناف نتيجة ظروفه الصحية الصعبة، بينما عقدت له جلسة أخرى في شهر آيار/مايو من العام الماضي للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم تأجيلها إلى وقت غير محدد .

كما قام اللواء أبو بكر، ووفد من الهيئة، بزيارة الأسير المحرر رافع قاسم من بلدة دورا القرع قضاء رام الله، بمناسبة الإفراج عنه بعد قضاءه 15 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلية.




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