عضو بالكنيست: يوماً ما سنضطر لاجتياح قطاع غزة وهزيمة حماس

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن موتي يوغيف، عضو الكنيست، قوله: "سنضطر يوماً ما لاجتياح قطاع غزة، وهزيمة حركة حماس".تصريحات يوغيف، جاءت خلال استضافته في الأسبوع السياسي الذي ينظمه اتحاد الطلاب في جامعة تل أبيب، مضيفاً: "بعد اجتياح قطاع غزة، وهزيمة حماس، سيتعين علينا، أن نحاول قدر الإمكان رعاية السكان بطريقة إنسانية".