عضو بالكنيست: يوماً ما سنضطر لاجتياح قطاع غزة وهزيمة حماس
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن موتي يوغيف، عضو الكنيست، قوله: "سنضطر يوماً ما لاجتياح قطاع غزة، وهزيمة حركة حماس".
تصريحات يوغيف، جاءت خلال استضافته في الأسبوع السياسي الذي ينظمه اتحاد الطلاب في جامعة تل أبيب، مضيفاً: "بعد اجتياح قطاع غزة، وهزيمة حماس، سيتعين علينا، أن نحاول قدر الإمكان رعاية السكان بطريقة إنسانية".
نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن موتي يوغيف، عضو الكنيست، قوله: "سنضطر يوماً ما لاجتياح قطاع غزة، وهزيمة حركة حماس".
تصريحات يوغيف، جاءت خلال استضافته في الأسبوع السياسي الذي ينظمه اتحاد الطلاب في جامعة تل أبيب، مضيفاً: "بعد اجتياح قطاع غزة، وهزيمة حماس، سيتعين علينا، أن نحاول قدر الإمكان رعاية السكان بطريقة إنسانية".
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