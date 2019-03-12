استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بسلفيت





وهذا الشهيد هو الثاني، خلال اليوم الثلاثاء، وذلك بعد استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي بزعم تنفيذه عملية طعن بالخليل.



هذا وتشهد باحات المسجد الاقصى المبارك، حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات العنيفة بين المرابطين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، منذ صباح اليوم الثلاثاء.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد مواطن متاثرا بجراح اصيب بها برصاص الاحتلال بالقلب، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة سلفيتوكانت الوزارة، قد افادت أن الشاب الفلسطيني أصيب برصاص قوات الاحتلال في القلب، وقد وصفت حالته بالحرجة للغاية، وجرى نقله الى مستشفى سلفيت الحكومي، ليتم الاعلان عن استشهاد متاثرا بجراحه.