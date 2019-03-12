ملادينوف: أماكن العبادة للصلاة وليس للاستفزازات والعنف



وشهد باحات المسجد الاقصى المبارك منذ صباح اليوم الثلاثاء، اعتداءات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي، واغلاق أبوابه، واعتقال المصلين والاعتداء عليهم بالضرب.





رام الله - دنيا الوطنأكد نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه يتابع بقلق، الاحداث التي تجري في الساحة المقدسة بمدينة القدس.وقال ملادينوف في تغريدة له عبر صحفته على موقع (تويتر): "اماكن العبادة للصلاة، وليس للاستفزازات والعنف، وبالتالي يجب إظهار ضبط النفس لتجنب إثارة موقف متوتر بالفعل".واضاف: "يجب احترام الوضع الراهن احتراما تاما من قبل الجميع".