شؤون فلسطينية

ملادينوف: أماكن العبادة للصلاة وليس للاستفزازات والعنف

ملادينوف: أماكن العبادة للصلاة وليس للاستفزازات والعنف
رام الله - دنيا الوطن
أكد نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه يتابع بقلق، الاحداث التي تجري في الساحة المقدسة بمدينة القدس.

وقال ملادينوف في تغريدة له عبر صحفته على موقع (تويتر): "اماكن العبادة للصلاة، وليس للاستفزازات والعنف، وبالتالي يجب إظهار ضبط النفس لتجنب إثارة موقف متوتر بالفعل".

واضاف: "يجب احترام الوضع الراهن احتراما تاما من قبل الجميع".

وشهد باحات المسجد الاقصى المبارك منذ صباح اليوم الثلاثاء، اعتداءات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي، واغلاق أبوابه، واعتقال المصلين والاعتداء عليهم بالضرب.

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