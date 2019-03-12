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شؤون فلسطينية

نيابة الأحداث تغلق مقهى يقوم باستغلال الأطفال ويعرضهم للخطر

نيابة الأحداث تغلق مقهى يقوم باستغلال الأطفال ويعرضهم للخطر
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من النائب العام الأستاذ أكرم الخطيب، أغلقت نيابة حماية الأحداث في قلقيلية مقهى يقوم باستغلال الأطفال ويعرضهم للخطر وخطر الانحراف استنادا لنصوص مواد قانون الطفل الفلسطيني النافذ.

وجاء ذلك أثناء جولة تفتيشية ضمت وكيل نيابة حماية الأحداث وأعضاء من شبكة حماية الطفولة على عدد من المحال التجارية والمقاهي ومنها المقهى المذكور حيث تم مشاهدة خمسة أطفال دون سن ١٣ من العمر يرتادون المقهى صباحاً أثناء ساعات الدوام المدرسي.

ويأتي ذلك في إطار عمل نيابة حماية الأحداث بمتابعة الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف والأطفال المتسربين من المدارس وفقاً لقانون التربية والتعليم العالي وقانون الأحداث وقانون الطفل الفلسطيني.

وشددت النيابة العامة على أن كل من يقدم أو يعرض الأطفال للخطر مقابل الحصول على ربح مادي سيكون عرضه للمسالة القانونية وسيتم ملاحقته حسب القانون، كون حماية الأطفال وإعطائهم حقوقهم واجب وطني على جميع المواطنين ومؤسسات الدولة.

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