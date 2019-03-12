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شؤون فلسطينية

فتح: إسرائيل تنفذ مخططاً خطيراً في الأقصى ولن نسمح بتمريره

فتح: إسرائيل تنفذ مخططاً خطيراً في الأقصى ولن نسمح بتمريره
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة فتح أن حكومة الاحتلال الاسرائيلية وضعت خطة لاغلاق المسجد الأقصى وتقسيمه على غرار الحرم الابراهيمي في الخليل، وذلك من خلال افتعال أزمات متتالية واستفزازات متصاعدة لخلق مشكلة داخل باحات الأقصى المبارك يتم أخذها كحجة لتنفيذ المخطط.

وأكد المتحدث باسم الحركة وعضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي أن الأقصى خط أحمر وأن القدس بكل ما فيها فلسطينية خالصة، وأن العبث بالمقدسات  وخاصة الأقصى المبارك هو دعوة مباشرة للعنف ، وأننا في فتح لن نسمح بتمرير المخطط الاسرائيلي مهما كلف ذلك من ثمن.

وقال القواسمي إن إدخال الخمر وتدنيس المسجد الأقصى والاعتداء على الشيوخ ورجال الدين، والاعتقالات المتواصلة ، وحملة الابعادات عن القدس والأقصى والاقتحامات اليومية لعصابات المستوطنين ما هي الا إجراءات مخططة مسبقا تهدف الى تغيير الحقيقه وتنفيذ المخطط الشيطاني الذي سيقلب الأوضاع تماما.

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