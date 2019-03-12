مواجهات الاقصى.. إصابات جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمصلين

أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، ان عدة مواطنين فلسطينيين، أصيبوا مساء اليوم الثلاثاء، جراء قمعهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في المسجد الاقصى المبارك.

إلى ذلك، اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بالضرب المبرح على عدنان غيث محافظة القدس، والنساء وكبار السن، واجبرتهم على الخروج من المسجد الاقصى المبارك.





وفرضت قوات الاحتلال الاسرائيلية، طوقا أمنيا في البلدة القديمة، وتواصل اغلاقها لكافة أبواب المسجد الاقصى المبارك.





في غضون ذلك، دخلت حافلة كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال الاسرائيلي، غير معروف ما بداخلها، من باب الاسباط للمسجد الاقصى المبارك.





وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد اقتحمات باحات المسجد الاقصى المبارك، واغلقت كافة أبوابه، واعتدت على المصلين والمواطنين وحراس المسجد وموظفيه.





وقال عمر الكسواني مدير المسجد الاقصى المبارك، في تصريح سابق لـ"دنيا الوطن": "إن الاحتلال اعتدى علينا بالضرب المبرح، وذلك بعد اقتحامه لباحات المسجد الاقصى، وإغلاقه لكافة ابوابه، حيث أخرج المصلين منه".

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، تسعة مواطنين، بينهم سيدتان، خلال الاعتداءات والاقتحامات التي مارستها في باحات المسجد الاقصى المبارك.