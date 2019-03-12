السنوار يستقبل السفير العمادي في غزة.. وهذا ما ناقشاه





وأكد السنوار خلال اللقاء على دفء العلاقات بين الحركة وقطر، مثمناً الدور القطري المبذول للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في القطاع.



من جانبه أكد العمادي أن قطر ستواصل مجهوداتها في التخفيف عن قطاع غزة والعمل على كسر الحصار.





رام الله - دنيا الوطناستقبل يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، في مكتبه اليوم الثلاثاء، السفير القطري محمد العمادي.وتناول اللقاء، العديد من المشاريع المطروحة في إطار الدور القطري الأساسي للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (حركة حماس) الالكتروني.