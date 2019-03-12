صور: المواطنون يؤدون صلاة العصر في بابي الأسباط و"الناظر" بسبب إغلاق الأقصى























رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات المقدسيين صلاة العصر اليوم، في ساحة الغزالي أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط، وفي باب الناظر "المجلس"، بسبب إغلاق الاحتلال أبواب المسجد المبارك واخلائه حتى من العاملين فيه.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن شرطة الاحتلال تمركزت على أبواب المصلى القبلي داخل "الأقصى"، بعد أن انتشرت قوات الاحتلال في كل أرجاء المسجد وعلى أبوابه الرئيسية "الخارجية".وفي تطور لاحق، أكد عدد من المصلين أن الحريق الذي اندلع في مركز شرطة الاحتلال داخل المسجد الأقصى كان مفتعلا ومُبيّتاً، ولفتوا إلى أن الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد هذه الحقيقة.