عائلة أبو حلو تدعو لتدخل عاجل لإنقاذ حياة ابنها



وتقول أبو حلو:"في 22 من فبراير العام الماضي استشهد نجلي أحمد خلال مشاركته في انتفاضة الغضب التي انطلقت رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده للقدس المحتلة، وفي نفس اليوم والتاريخ من هذا العام تلقيت نبأ إصابة نجلي الثاني سليم ووضعه الصحي حرج للغاية .." وتوقفت عن الحديث بعد أن غلبها البكاء ألما وحزناً على استشهاد أحمد وإصابة سليم .



وتسرد الأم الفلسطينية تفاصيلاً مؤلمةً بعد سماعها نبأ إصابة سليم "أصبت بحالة خوف شديدة، كل من قابلته في طريقي كان يخبرني أن سليم قد استشهد.





توجهت على الفور إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع .. أخبرني الأطباء أن سليم في العناية المركزة لخطورة إصابته، وتجرى له عمليات جراحية عاجلة لوقف النزيف الداخلي بفعل الرصاص المتفجر الذي مزق الأمعاء والقولون .



وتسبب بكسور في منطقة الحوض ". وتابعت:سألت الطبيب المشرف على حالته الصحية في أمل يعيش سليم .. وتساءلت مراراً وتكراراً هل استشهد أم هو على قيد الحياة؟ .. فأخبرني أن حالته استقرت بعد أن نجح الطاقم الطبي في إيقاف النزيف الداخلي وحينها شعرت أن روحي قد عادت إلى جسدي المنهك .



وتشير الأم المكلومة إلى أن أرض فلسطين تستحق التضحيات، وأن عائلتها قدمت قبل ذلك قوافلاً من الشهداء ، مضيفةً" والدي شهيد وأخي شهيد وعمي شهيد وابني أحمد شهيد وأخي أسير والآن سليم جريج .. كل ما يفعله هذا الاحتلال من جرائم ومجازر

لن يزيدنا إلى صموداً لأننا أصحاب الحق وأهل هذه الأرض .



وعلى مقربة من الشاب الجريح سليم يجلس والده وقد بدت عليه علامات التوتر والحزن فيقول:"هذا الاحتلال يقتل ويصيب الأبرياء العزل والعالم صامت على هذه الجرائم البشعة، قبل عام استشهد نجلي أحمد والآن سليم إصابته حرجة.. فهو قد نجا من الموت، لحظات عصيبة أعيشها لا أنام الليل خوفاً على حال سليم".





وأشار أبو حلو إلى أن سليم فقد جزء من أمعاءه ،وأجريت له ثلاث عمليات جراحية معقدة حيث تم قطع جزء من الأمعاء للسيطرة على النزيف، وهو بحاجة لعمليات أخرى في منطقة الحوض التي أصيبت بكسور وتهتك.



ولفت والد الجريح الفلسطيني أن الأطباء في غزة أكدوا أن سليم لن يستطيع الحركة، وفي انتظاره مسيرة علاج طويلة، وللأسف علاجه غير متوفر في مستشفيات قطاع غزة التي أنهكها الحصار، وارتفاع عدد الإصابات الحرجة في مسيرات العودة

والتي فاقت قدرة المستشفيات الاستيعابية .





وأعرب أبو حلو عن أمله أن يتماثل نجله سليم للشفاء، ويستكمل حياته التعليمية كما كل الشباب .



ومنذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 من مارس آذار العام الماضي استشهد 268 فلسطينياً وأصيب 25 ألف آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الذي تجاهل تقرير الأمم المتحدة الذي اتهمه بارتكاب جرائم حرب ضد المشاركين في مسيرات العودة السلمية شرق قطاع غزة .



للتواصل/ 0595818057



رام الله - دنيا الوطنناشدت عائلة الجريح سليم أبو حلو من مخيم البربج وسط قطاع غزة كافة الجهات المختصة التدخل العاجل لإنقاذ حياة ابنها سليم الذي أصيب الشهر الماضي برصاصة من قبل جنود الاحتلال شرق المخيم عندما كان يشارك في فعاليات مسيرة العودة سلميا.وتقول والدته في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نجلي أحمد 18 عاماً، وبينما كنت جالسة بجوار ضريحه ، أشكو له ألم الفراق والجراح الغائر الذي تركه فينا بعد استشهاده .. والتي لا تفارقني صورته وملامحه البريئة ولو لحظة واحدة .. فإذا بصوت عالٍ يصرخ من ورائي " ابنك سليم أصيب في مسيرات العودة شرق مخيم البريج وإصابته حرجة جداً" .. لم تحملني قدماي على الوقوف، الخبر وقع كالصاعقة، صرخت أحمد استشهد وابني الثاني سليم بين الحياة والموت ..". هكذا وصفت والدة الجريح سليم أبو حلو حالها لحظة تلقيها نبأ إصابة ابنها سليم برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة التي تنظم أسبوعياً شرق قطاع غزة .