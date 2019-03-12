فنانون وفنانات ومخرجون عرب: مدينة روابي تجسيد لحب الفلسطيني للحياة

رام الله - دنيا الوطنزار وفد لفنانين وفنانات ومخرجين كبار من عدة دول عربية، اليوم الإثنين، مدينة روابي كونها أحد المعالم الفلسطينية الحديثة المهمة، واصطحبوا في جولة أطلعوا خلالها على مرافق المدينة المختلفة، ومراحل بنائها ومدى تطوّرها كأول مدينة نموذجية في فلسطين، كما التقوا بمؤسسها بشار المصري.وضمّ الوفد المنتج والفنان الإماراتي حبيب غلوم، المخرج البحريني أحمد المقلة، المنتجة والمخرجة البحرينية من أصول فلسطينية إيناس يعقوب، الفنانة البحرينية هيفاء حسين، الفنانة الأردنية من أصول فلسطينية هدى حمدان، الفنان العراقي مكي عبد الله، الفنان الإماراتي عبد الله الجنيبي، الفنان العُماني صالح زعل، الفنان الأردني داود جلاجل، الفنان الأردني رمضان الرواشدة، الفنان المصري محمد حلمي ورئيس مجلس إدارة فضائية سما الأفق عزت الحزام.وعبّر المخرج الإماراتي حبيب غلوم، عن فخره برؤية مثل هذه المدينة المتطورة في فلسطين رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من حصار وضغوطات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن مدينة روابي تشكّل صورة حقيقية لإرادة أبناء الشعب الفلسطيني الذين يحبون الحياة ويسعون جاهدين لبناء دولتهم حتى في أصعب الظروف.وأعربت الفنانة الأردنية من أصول فلسطينية هدى حمدان، عن دهشتها بوجود مثل هذه المدينة المتكاملة لمختلف الجوانب الحياتية، العملية والترفيهية في فلسطين، مؤكدة: وجود هذه المدينة على أرض فلسطين بهذه الصورة المثالية وطرازها المعماري المميّز، يجعلك تعتقد أنها ضرب من الخيال، خاصة أنها بنيت بأيدي شابات وشبان فلسطينيين استطاعوا عكس الأمل على أرض فلسطين ليتمثل في بناء روابي.فيما لفتت المخرجة إيناس يعقوب، إلى أنها المرة الأولى التي تزور فيها فلسطين رغم أنها من أصول فلسطينية، مؤكدة: أخرجت أفلام عدة عن الواقع الفلسطيني، وكانت موجهة للأطفال لأزرع في نفوسهم ثقافة تؤكد أن الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من العالم العربي، وكانت بعضها يحكي عن الأمل الفلسطيني، مدينة روابي بكل التطور الذي شاهدته فيها ودقة البناء وتطورها منذ بداية كفكرة فلسطينية أصبحت واقعا على يد أبناء الشعب الفلسطيني، تجسّد المعنى الحقيقي للأمل.من جهته أكد المصري على أهمية زيارة الوفود العربية لفلسطين، والاطلاع على جوانب الحياة المختلفة فيها، مؤكدا: هذه الزيارات هامة جدا لشعبنا الفلسطيني لأنها تدعم صموده على أرضه، وتشعره بالحقيقة الأبدية التي كبر عليها أنه جزء لا يتجزء من العالم العربي، وتشجع باقي المواطنين العرب من مختلف الدول لزيارة فلسطين ودعم شعبنا، لذلك فإنه من واجب الفنانين والمستثمرين العرب وكل عربي يستطيع الوصول إلى فلسطين أن يزورها، للتأكيد دائما على أننا أمة واحدة وهمنا العربي واحد.وكان الرئيس محمود عباس قد كرّم الوفد العربي من الفنانين والفنانات والمخرجين الكبار، مساء أمس الأحد، بتقليدهم وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الإبداع"، تقديراً لأعمالهم الفنية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الثقافي والوطني لدى ابناء الأمة العربية، خاصة من خلال دورهم في مسلسل خيانة وطن، وذلك خلال استقبال الرئيس لهم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.