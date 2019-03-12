حماس تدعو إلى الزحف نحو الأقصى وكسر قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقه

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة حماس اليوم الثلاثاء: إنها تهيب بجماهير شعبنا الأبي في القدس، والضفة الغربية، وأراضي عام 48، إلى الزحف نحو المسجد الأقصى وكسر قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاقه، وفرض إرادة المصلين بحقهم الكامل بالدخول والخروج من المسجد وقتما شاؤوا.وأضافت في بيان لها تعقيبا على أحداث المسجد الأقصى اليوم: أن أمتنا العربية والإسلامية وشعوبها الحية، وقواها الفاعلة، مدعوة إلى وقفة جادة مع أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والتصدي الفعلي لإجراءات الاحتلال واعتداءاته المتكررة على القدس وأهلها ومقدساتها.وقالت الحركة: إن شعبنا الأبي لن يسمح بمرور المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى تنتقص من حقنا الكامل فيه.