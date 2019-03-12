الهباش: الإحتلال مصدر التوتر بالقدس والمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطندان الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية اعتداء عناصر شرطة الإحتلال الإسرائيلي على المواطنين والمصلين داخل باحات الحرم القدسي الشريف مطالبًا بمنع الشرطة الاحتلالية وقطعان المستوطنين من دخول الأقصى لأنهم مصدر التوتر الدائم وسبب في استفزاز المصلين والمعتكفين داخل المسجد الأقصى المبارك .وقال الهباش تعقيبا على الإعتداءات الوحشية التي يقوم بها عناصر شرطة الإحتلال ضد المصلين من النساء والشيوخ وموظفي الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى المبارك ، ان عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي هم مصدر التوتر الأساس والوحيد داخل المسجد الأقصى المبارك، فضلًا عن أنه ليس لهم أية شرعية أو سلطة قانونية على المسجد، مؤكدًا أن المسؤولية الأمنية والإدارية في المسجد الأقصى هي حق حصري للأوقاف الإسلامية، وأننا لن نقبل تغيير الواقع التاريخي داخل الحرم القدسي .وحذر الهباش حكومة الإحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقة داخل المسجد الأقصى المبارك الأمر الذي قد يؤدي الى تدهور الأمور الى ما لا تحمد عقباه ، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني مصمم على رفض أي وجود إحتلالي داخل باحات الحرم القدسي الشريف سواء من قبل عناصر الشرطة أو غيرهم .ودعا قاضي القضاة جميع أبناء شعبنا القادرين على الوصول الى الحرم القدسي الشريف الى الرباط داخل باحات المسجد الأقصى والتواجد الدائم فيه خشية أن تقدم شرطة الإحتلال على أي حماقة قد تؤدي الى مزيد من التدهور وللحيلولة دون فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف .