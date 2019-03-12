فتح: التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصي يتطلب توحيد الطاقات للدفاع عنه





وجاء في بيان للمتحدث باسم الحركة د. عاطف أبو سيف، أن ما يتعرض له المسجد الأقصى من إغلاق ومحاصرة، ومنع للمصلين وما تتعرض له العاصمة من سياسات تهويد ومصادرة وتهجير وهدم لن ينال من صمود شعبنا، ولا من إصراره على مواصلة تمسكه بأرضه والذود عنها.





وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ما يجري في القدس لهو استمرار لسياسات دولة الاحتلال التعسفية بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، في ظل صمت دولي مريب، أمام هذه الانتهاكات الصارخة لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي والدولي الإنساني.





وأضاف: "القدس في خطر، والمسجد الأقصى، يستصرخنا من أجل وحدتنا الوطنية، ووحدة فعلنا الكفاحي للدفاع عنه".

رام الله - دنيا الوطنطالبت حركة فتح، بتوحيد الطاقات من أجل الدفاع عن المسجد الأقصي، في ظل ما يتعرض له من هجمة شرسة.