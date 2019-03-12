ادعيس يستنكر إغلاق بوابات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناستنكر يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بشدة، قيام ضباط وجنود الاحتلال، بإغلاق بوابات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمرابطين.وأضاف: "أن الإستمرار بهذه الجرائم بين الحين والآخر، وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي، وبشكل علني، يلزم العالم بأن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد؛ لوضع حد لهذه الانتهاكات.وجدد ادعيس، دعوته للعرب والمسلمين، بالتحرك لإنقاذ القدس ومسجدها الأقصى ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، داعياً إلى مزيد من اليقظة والمرابطة في الأقصى؛ لتفويت الفرصة لأي انتهاكات جديدة.